"Религией прикрываются": Жители Дагестана осудили теракты в Махачкале и Дербенте
Жители Дагестана осудили нападения террористов в Махачкале и Дербенте
Жители Дагестана массово осудили нападения террористов, произошедшие в Махачкале и Дербенте. Многие отметили, что совершаемые преступления запрещены в исламском шариате, и призвали боевиков не прикрываться религией. Комментарии собрал телеграм-канал "Дагестан".
"Мои соболезнования православным и иудеям республики, а также семьям тех, кто погиб, защищая мир и порядок на земле Дагестана", — написал один из пользователей.
"Человек, который чист душой, никогда не пойдёт убивать другого. Всё в головах людей. Зло исходит от человека. А религией прикрываются", — написал другой.
Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент. Видео © Life.ru
Напомним, сразу в двух городах Дагестана 23 июня были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там они расправились со священником, а затем подожгли здания и устроили перестрелку с полицией, момент попал на видео. В Махачкале боевики обстреляли пост ДПС, убив одного полицейского и ранив шестерых. Ответным огнём двое террористов были ликвидированы, ещё двоих задержали. Выжившие боевики пытались скрыться, но были вынуждены забаррикадироваться в жилом доме. В ходе штурма четверо из них уничтожены.