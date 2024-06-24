"Религией прикрываются": Жители Дагестана осудили теракты в Махачкале и Дербенте

Жители Дагестана массово осудили нападения террористов, произошедшие в Махачкале и Дербенте. Многие отметили, что совершаемые преступления запрещены в исламском шариате, и призвали боевиков не прикрываться религией. Комментарии собрал телеграм-канал "Дагестан".

"Мои соболезнования православным и иудеям республики, а также семьям тех, кто погиб, защищая мир и порядок на земле Дагестана", — написал один из пользователей.

"Человек, который чист душой, никогда не пойдёт убивать другого. Всё в головах людей. Зло исходит от человека. А религией прикрываются", — написал другой.