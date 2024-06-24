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Регион
23 июня, 22:46

"Религией прикрываются": Жители Дагестана осудили теракты в Махачкале и Дербенте

Жители Дагестана осудили нападения террористов в Махачкале и Дербенте

Жители Дагестана массово осудили нападения террористов, произошедшие в Махачкале и Дербенте. Многие отметили, что совершаемые преступления запрещены в исламском шариате, и призвали боевиков не прикрываться религией. Комментарии собрал телеграм-канал "Дагестан".

"Мои соболезнования православным и иудеям республики, а также семьям тех, кто погиб, защищая мир и порядок на земле Дагестана", — написал один из пользователей.

"Человек, который чист душой, никогда не пойдёт убивать другого. Всё в головах людей. Зло исходит от человека. А религией прикрываются", — написал другой.

Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент. Видео © Life.ru

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Напомним, сразу в двух городах Дагестана 23 июня были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там они расправились со священником, а затем подожгли здания и устроили перестрелку с полицией, момент попал на видео. В Махачкале боевики обстреляли пост ДПС, убив одного полицейского и ранив шестерых. Ответным огнём двое террористов были ликвидированы, ещё двоих задержали. Выжившие боевики пытались скрыться, но были вынуждены забаррикадироваться в жилом доме. В ходе штурма четверо из них уничтожены.

Обложка ©

nac.gov.ru

Анатолий Симоненко
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