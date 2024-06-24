Мэр Махачкалы Умавов объявил об отмене увеселительных мероприятий в городе
Все увеселительные мероприятия в Махачкале отменены до особого распоряжения. Соответствующее заявление сделал мэр дагестанской столицы Юсуп Умавов, записавший видеообращение к горожанам.
По словам главы администрации, Дагестан не впервые сталкивается с подобными вызовами. Однако авторам этого бесчеловечного акта не удастся столкнуть или запугать россиян. Действия боевиков показали, что у них нет ничего святого, подчеркнул мэр.
"Призываю всех горожан быть предельно бдительными, в случае возникновения подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. До особого распоряжения все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены", — подытожил Умавов.
Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент. Видео © Life.ru
Неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале вечером 23 июня, убив одного полицейского и ранив шестерых. Ответным огнём двое террористов были ликвидированы, ещё двоих задержали. Выжившие боевики пытались скрыться, но были вынуждены забаррикадироваться в жилом доме. В ходе штурма четверо из них уничтожены. Выезды из столицы региона продолжают оставаться перекрытыми.
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