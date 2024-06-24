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Регион
23 июня, 21:46

Мэр Махачкалы Умавов объявил об отмене увеселительных мероприятий в городе

Все увеселительные мероприятия в Махачкале отменены до особого распоряжения. Соответствующее заявление сделал мэр дагестанской столицы Юсуп Умавов, записавший видеообращение к горожанам.

По словам главы администрации, Дагестан не впервые сталкивается с подобными вызовами. Однако авторам этого бесчеловечного акта не удастся столкнуть или запугать россиян. Действия боевиков показали, что у них нет ничего святого, подчеркнул мэр.

"Призываю всех горожан быть предельно бдительными, в случае возникновения подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. До особого распоряжения все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены", — подытожил Умавов.

Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкала и Дербент. Видео © Life.ru

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале вечером 23 июня, убив одного полицейского и ранив шестерых. Ответным огнём двое террористов были ликвидированы, ещё двоих задержали. Выжившие боевики пытались скрыться, но были вынуждены забаррикадироваться в жилом доме. В ходе штурма четверо из них уничтожены. Выезды из столицы региона продолжают оставаться перекрытыми.

Обложка ©

Telegram / Юсуп Умавов

Илья Пушкарев
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