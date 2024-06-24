Мэр Махачкалы Умавов объявил об отмене увеселительных мероприятий в городе

Все увеселительные мероприятия в Махачкале отменены до особого распоряжения. Соответствующее заявление сделал мэр дагестанской столицы Юсуп Умавов, записавший видеообращение к горожанам.

По словам главы администрации, Дагестан не впервые сталкивается с подобными вызовами. Однако авторам этого бесчеловечного акта не удастся столкнуть или запугать россиян. Действия боевиков показали, что у них нет ничего святого, подчеркнул мэр.

"Призываю всех горожан быть предельно бдительными, в случае возникновения подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. До особого распоряжения все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены", — подытожил Умавов.