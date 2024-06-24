Меликов: В Дагестане продолжат выявлять спящие ячейки боевиков

В Дагестане будут и далее пытаться выявить спящие ячейки боевиков, готовившихся в том числе и из-за рубежа. Об этом заявил в видеообращении глава региона Сергей Меликов.

"Будут проводиться дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа", — пояснил Меликов.