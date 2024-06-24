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Регион
24 июня, 00:19

Меликов: В Дагестане продолжат выявлять спящие ячейки боевиков

В Дагестане будут и далее пытаться выявить спящие ячейки боевиков, готовившихся в том числе и из-за рубежа. Об этом заявил в видеообращении глава региона Сергей Меликов.

"Будут проводиться дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа", — пояснил Меликов.

Это же подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете, уточнив о продолжающихся мероприятиях по поиску пособников бандитов.

Меликов: Создан оперштаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале
Меликов: Создан оперштаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале

Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, где зверски убили священника, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией. В Махачкале боевики обстреляли пост ДПС. В ходе контртеррористической операции ликвидировано пять боевиков. Жертвами случившегося стали более 15 полицейских.

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Telegram / Росгвардия. Северный Кавказ

Анатолий Симоненко
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