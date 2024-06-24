Меликов: В Дагестане продолжат выявлять спящие ячейки боевиков
В Дагестане будут и далее пытаться выявить спящие ячейки боевиков, готовившихся в том числе и из-за рубежа. Об этом заявил в видеообращении глава региона Сергей Меликов.
"Будут проводиться дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа", — пояснил Меликов.
Это же подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете, уточнив о продолжающихся мероприятиях по поиску пособников бандитов.
Напомним, в Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, где зверски убили священника, после чего подожгли здания и устроили перестрелку с полицией. В Махачкале боевики обстреляли пост ДПС. В ходе контртеррористической операции ликвидировано пять боевиков. Жертвами случившегося стали более 15 полицейских.
Telegram / Росгвардия. Северный Кавказ