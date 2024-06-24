Появился список 15 полицейских, убитых при защите мирных жителей от террористов в Дагестане

МВД России опубликовало список с именами полицейских, которые погибли во время терактов в Дербенте и Махачкале в Дагестане. Всего в списке числится 15 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"23 июня 2024 года в ходе выполнения поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической угрозы на территории Дербента и Махачкалы при выполнении служебного долга погибли начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев", — написала Волк в телеграм-канале.