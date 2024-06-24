Появился список 15 полицейских, убитых при защите мирных жителей от террористов в Дагестане
МВД РФ опубликовало список полицейских, погибших во время терактов в Дагестане
Фото убитых в Дагестане полицейских. Обложка © Telegram / Айна Гамзатова
МВД России опубликовало список с именами полицейских, которые погибли во время терактов в Дербенте и Махачкале в Дагестане. Всего в списке числится 15 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"23 июня 2024 года в ходе выполнения поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической угрозы на территории Дербента и Махачкалы при выполнении служебного долга погибли начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев", — написала Волк в телеграм-канале.
Также в ходе терактов погибли:
- дознаватель ОД ОМВД РФ по городу Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков;
- оперуполномоченный ОУР ОМВД РФ по городу Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев;
- замкомандира взвода ОБ ППСП ОМВД РФ по городу Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов.
В Махачкале жертвами теракта стали:
- инспектор республиканского полка ДПС ГИБДД МВД лейтенант полиции Магомед Магомедов;
- инспектор республиканского полка ДПС ГИБДД МВД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов;
- инспектор республиканского полка ДПС ГИБДД МВД сержант полиции Хабиб Алиев;
- инспектор республиканского полка ДПС ГИБДД МВД сержант полиции Магомедрасул Мамаев;
- инспектор республиканского полка ДПС ГИБДД МВД младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев;
- заместитель командира взвода полка ППСП УМВД России по г. Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов,
- полицейский полка ППСП УМВД РФ сержант полиции Султан Джаруллаев;
- полицейский-водитель полка ППСП УМВД РФ сержант полиции Джалил Гебеков;
- специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев;
- старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по Дагестану прапорщик полиции Рамазан Атциев.
Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Выяснилось, что боевики планировали теракты в течение месяца.