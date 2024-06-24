Боевики, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали теракты около месяца
Боевики, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали теракты около месяца — с середины мая, об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. В день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек.
По информации телеграм-канала, настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников был первой и конкретной целью боевиков — его фотография была закреплена в их чате.
Настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников был первой и конкретной целью боевиков. Фото © SHOT
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы устроили стрельбу прямо на улицах городов, а затем пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. В результате атак погибло 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе отец Николай. Всего убито пять боевиков, их личности установлены. В Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов.