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Регион
24 июня, 08:06

Боевики, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали теракты около месяца

Боевики, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали теракты около месяца — с середины мая, об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. В день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек.

По информации телеграм-канала, настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников был первой и конкретной целью боевиков — его фотография была закреплена в их чате.

Настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников был первой и конкретной целью боевиков. Фото © SHOT

Настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников был первой и конкретной целью боевиков. Фото © SHOT

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы устроили стрельбу прямо на улицах городов, а затем пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. В результате атак погибло 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе отец Николай. Всего убито пять боевиков, их личности установлены. В Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов.

Глава Дагестана приехал в подвергшийся атаке террористов Дербент
Глава Дагестана приехал в подвергшийся атаке террористов Дербент
Александра Вишнякова
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