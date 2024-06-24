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Регион
24 июня, 08:08

Глава Дагестана приехал в подвергшийся атаке террористов Дербент

Меликов приехал в церковь и синагогу в Дербенте, на которые напали террористы

Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент. Он осматривает церковь и синагогу, на которые в воскресенье, 23 июня, напали террористы, сообщает администрация руководителя республики.

Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент. Видео © Telegram / Администрация главы Республики Дагестан

"В эти минуты Сергей Меликов на территории православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы", — сообщает телеграм-канал главы Дагестана.

Также Меликов планирует провести совещание в администрации города.

Сергей Меликов осматривает синагогу Келе-Нумаз в Дербенте. Видео © Telegram / Администрация главы Республики Дагестан

Напомним, что 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате вооружённых нападений террористов погибли пятнадцать правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили соболезнования из-за терактов в республике.

Появились кадры с фотографиями силовиков, которые погибли при терактах в Дагестане
Появились кадры с фотографиями силовиков, которые погибли при терактах в Дагестане
Обложка ©

Telegram / Администрация главы Республики Дагестан

Иван Косицын
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