Глава Дагестана приехал в подвергшийся атаке террористов Дербент
Меликов приехал в церковь и синагогу в Дербенте, на которые напали террористы
Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент. Он осматривает церковь и синагогу, на которые в воскресенье, 23 июня, напали террористы, сообщает администрация руководителя республики.
Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент. Видео © Telegram / Администрация главы Республики Дагестан
"В эти минуты Сергей Меликов на территории православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы", — сообщает телеграм-канал главы Дагестана.
Также Меликов планирует провести совещание в администрации города.
Сергей Меликов осматривает синагогу Келе-Нумаз в Дербенте. Видео © Telegram / Администрация главы Республики Дагестан
Напомним, что 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате вооружённых нападений террористов погибли пятнадцать правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили соболезнования из-за терактов в республике.
Telegram / Администрация главы Республики Дагестан