Токаев выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане и предложил помощь
Токаев предложил Путину поддержку на фоне прошедших в Дагестане терактов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования на фоне терактов, произошедших в Дагестане. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба казахстанского лидера. Токаев предложил помощь в проведении расследования произошедшего.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов. Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-разыскной деятельности по линии силовых ведомств", — цитирует Токаева пресс-служба.
Лидер Казахстана обратил внимание, что Астана осуждает произошедшее и ратует за развитие многостороннего сотрудничества, которое позволит бороться с терроризмом под эгидой ООН, ШОС и прочих имеющих вес международных организаций.
Напомним, что в прошедшее воскресенье в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагогу, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.