Токаев выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане и предложил помощь

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования на фоне терактов, произошедших в Дагестане. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба казахстанского лидера. Токаев предложил помощь в проведении расследования произошедшего.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов. Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-разыскной деятельности по линии силовых ведомств", — цитирует Токаева пресс-служба.