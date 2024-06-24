Появились кадры с фотографиями силовиков, которые погибли при терактах в Дагестане

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с портретами сотрудников полиции, которые погибли в результате терактов в республике 23 июня. На кадрах видно как минимум 14 траурных фотографий правоохранителей.

Фотографии полицейских, которые погибли в результате терактов в Дагестане. Видео © Telegram / Айна Гамзатова

"Даже подумать больно, что сейчас творится в доме этих ребят, которые самоотверженно встали на защиту мирного населения. Конечно, даже если каждому из них сегодня дадут медаль Героя, она семье не заменит близкого и любимого человека. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, родным, близким, их коллегам", — написала советник муфтия Дагестана в телеграм-канале.