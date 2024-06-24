Появились кадры с фотографиями силовиков, которые погибли при терактах в Дагестане
Советник муфтия Дагестана Гамзатова опубликовала фото погибших полицейских
Фотографии полицейских, которые погибли в результате терактов в Дагестане. Обложка © Telegram / Айна Гамзатова
Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с портретами сотрудников полиции, которые погибли в результате терактов в республике 23 июня. На кадрах видно как минимум 14 траурных фотографий правоохранителей.
Фотографии полицейских, которые погибли в результате терактов в Дагестане. Видео © Telegram / Айна Гамзатова
"Даже подумать больно, что сейчас творится в доме этих ребят, которые самоотверженно встали на защиту мирного населения. Конечно, даже если каждому из них сегодня дадут медаль Героя, она семье не заменит близкого и любимого человека. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, родным, близким, их коллегам", — написала советник муфтия Дагестана в телеграм-канале.
Вместе с тем число жертв терактов в Дагестане увеличилось, предварительно, до 19, сообщает SHOT. В Махачкале погибли десять полицейских и охранник храма, а в Дербенте — пять правоохранителей, православный священник и два охранника синагоги. В настоящее время устанавливается личность ещё одного погибшего. Сегодня, 24 июня, в Дагестане пройдут первые похороны погибших в терактах.
Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. Также есть погибшие среди гражданских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили соболезнования из-за терактов в республике.