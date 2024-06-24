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Регион
24 июня, 05:44

Жапаров выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с терактами, произошедшими накануне в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане", — говорится в сообщении.

Жапаров пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии. Лидер Киргизии отметил, что Бишкек выступает против всех форм терроризма, а также выразил поддержку РФ в стремлении обеспечить национальную безопасность.

Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкале и Дербенте. Видео © Life.ru

Напомним, что в воскресенье в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагогу, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов в Махачкале и Дербенте. Он продлится с 24-го по 26 июня.

Токаев выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане и предложил помощь
Токаев выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане и предложил помощь
Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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