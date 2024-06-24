Жапаров выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с терактами, произошедшими накануне в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане", — говорится в сообщении.

Жапаров пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии. Лидер Киргизии отметил, что Бишкек выступает против всех форм терроризма, а также выразил поддержку РФ в стремлении обеспечить национальную безопасность.