Жапаров выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане
Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с терактами, произошедшими накануне в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане", — говорится в сообщении.
Жапаров пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии. Лидер Киргизии отметил, что Бишкек выступает против всех форм терроризма, а также выразил поддержку РФ в стремлении обеспечить национальную безопасность.
Хронология нападения террористов в дагестанских городах Махачкале и Дербенте. Видео © Life.ru
Напомним, что в воскресенье в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагогу, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов в Махачкале и Дербенте. Он продлится с 24-го по 26 июня.
ТАСС / Сергей Бобылев