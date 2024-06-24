Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 06:06

Мирзиёев в телеграмме Путину осудил теракт в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования лидеру РФ Владимиру Путину из-за терактов в Дагестане. Он отметил, что готов к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур для борьбы с подобными инцидентами. Сообщения передал пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в телеграм-канале.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", — написал Асадов.

Он также добавил, что лидер Узбекистана решительно осудил теракты, которые произошли накануне в Дагестане.

В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

Напомним, что 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. Также есть погибшие среди гражданских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов. Он продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Киргизии Садыр Жапаров выразили соболезнования из-за терактов в Дагестане.

"Кричали, разбегались по сторонам": Очевидцы — о первых леденящих кровь минутах терактов в Дагестане
"Кричали, разбегались по сторонам": Очевидцы — о первых леденящих кровь минутах терактов в Дагестане
Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Николай Рюмин
  • Новости
  • Нападения в Дагестане
  • Узбекистан
  • Путин
  • Шавкат Мирзиёев
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров