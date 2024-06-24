Мирзиёев в телеграмме Путину осудил теракт в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования лидеру РФ Владимиру Путину из-за терактов в Дагестане. Он отметил, что готов к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур для борьбы с подобными инцидентами. Сообщения передал пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в телеграм-канале.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", — написал Асадов.