Мирзиёев в телеграмме Путину осудил теракт в Дагестане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования лидеру РФ Владимиру Путину из-за терактов в Дагестане. Он отметил, что готов к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур для борьбы с подобными инцидентами. Сообщения передал пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в телеграм-канале.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", — написал Асадов.
Он также добавил, что лидер Узбекистана решительно осудил теракты, которые произошли накануне в Дагестане.
Напомним, что 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. Также есть погибшие среди гражданских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов. Он продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Киргизии Садыр Жапаров выразили соболезнования из-за терактов в Дагестане.
ТАСС / Метцель Михаил