"Кричали, разбегались по сторонам": Очевидцы — о первых леденящих кровь минутах терактов в Дагестане

Теракты в Махачкале и Дербенте стали неожиданностью для дагестанцев: люди запаниковали и пытались убежать от звуков выстрелов. Самые смелые бросились помогать полицейским, раненым и медикам, рассказали SHOT очевидцы произошедшего.

"Кричали, разбегались люди по сторонам. Кто-то сюда убегал, кто-то наверх убегал. Стрельба сразу началась, сразу была стрельба. Даже с окна были слышны выстрелы", — поделился один из свидетелей событий.

Другой очевидец подтвердил, что из-за непрекращающейся автоматной стрекотни на улице было очень шумно. Прохожие разбегались в разные стороны, опасаясь стать жертвами бандитов. По словам собеседника SHOT, он помогал врачам грузить раненых в машины скорой, а также носил правоохранителям воду.

"Я слышал постоянно взрывы, стрельбу слышал, и потом БТР тоже подъехал. Паника была здесь, конечно. Звуки стрельбы слышали, сразу люди начинали паниковать, бегать. Полиция пыталась как-то успокоить", — признался третий дагестанец.