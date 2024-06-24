В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО

На территории Махачкалы и Дербента завершена контртеррористическая операция. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), утром 24 июня правовой режим КТО был отменён.

"В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан… принято решение о прекращении контртеррористической операции… Правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменён", — говорится в сообщении НАК.