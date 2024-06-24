В Махачкале и Дербенте отменили режим КТО
На территории Махачкалы и Дербента завершена контртеррористическая операция. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), утром 24 июня правовой режим КТО был отменён.
Ситуация в Дагестане после терактов. Видео © Национальный антитеррористический комитет
"В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан… принято решение о прекращении контртеррористической операции… Правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ г. Махачкалы и г. Дербента Республики Дагестан отменён", — говорится в сообщении НАК.
Напомним, что в воскресенье в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. Также есть погибшие среди гражданских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов в Махачкале и Дербенте. Он продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Киргизии Садыр Жапаров выразили соболезнования из-за терактов в Дагестане.
Национальный антитеррористический комитет