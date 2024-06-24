"Посмотрите вокруг": Хабиб Нурмагомедов прокомментировал теракты в Дагестане
Нурмагомедов выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане
Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee
Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Спортсмен также призвал всех посмотреть на круг общения.
"Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережёт нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение", — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Боец, который является уроженцем Дагестана, также добавил, что "воспитание душ важнее, чем воспитание тел".
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. Также есть погибшие среди гражданских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов. Он продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили соболезнования из-за терактов в Дагестане.