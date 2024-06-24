Опубликовано видео последствий терактов в Дагестане, унёсших жизни 19 человек

В результате вооружённых нападений террористов в Дербенте и Махачкале погибли 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. Такие уточнённые данные приводит Следственный комитет РФ и публикует видео последствий терактов.

Последствия терактов в Дагестане. Видео © СК РФ

"По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник. В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастные к совершению преступления. Их личности установлены", — говорится в сообщении СК.

Как уточнил и.о. главы Дербента Ахмед Кулиев, среди убитых при нападении на церковь и синагогу были также сотрудники ЧОПа.