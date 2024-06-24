Опубликовано видео последствий терактов в Дагестане, унёсших жизни 19 человек
В результате терактов в Дагестане погибли 15 правоохранителей и 4 гражданских
В результате вооружённых нападений террористов в Дербенте и Махачкале погибли 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. Такие уточнённые данные приводит Следственный комитет РФ и публикует видео последствий терактов.
Последствия терактов в Дагестане. Видео © СК РФ
"По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник. В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастные к совершению преступления. Их личности установлены", — говорится в сообщении СК.
Как уточнил и.о. главы Дербента Ахмед Кулиев, среди убитых при нападении на церковь и синагогу были также сотрудники ЧОПа.
Заведены уголовные дела по статьям о теракте, незаконном хранении и перевозке оружия, а также о хищении оружия. На местах работают следователи, криминалисты, а также эксперты СЭЦ. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению нападений.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы устроили стрельбу прямо на улицах городов, а затем пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. В Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов. Он продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили соболезнования из-за терактов в Дагестане.