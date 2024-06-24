Действовали слаженно: Life.ru восстановил хронологию нападений в Дагестане

Телеграм-канал SHOT публикует хронологию воскресных нападений в Дагестане. Так, в Дербенте примерно в 18:00 две группы террористов при помощи коктейлей Молотова подожгли храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде и начали стрельбу по охране. Сотрудник полиции, охранник и двое гражданских были застрелены у синагоги, у храма погиб один полицейский. В обоих случаях также есть раненые.

Примерно через полчаса уже в Махачкале трое террористов нападают на полицейских, охранявших кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, расположенный на улице Громова. Само нападение происходит в нескольких метрах от церкви на улице Мирзабекова. Погибают минимум четверо полицейских. После этого боевики захватывают тёмный автомобиль у гражданского и скрываются на нём.