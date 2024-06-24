Действовали слаженно: Life.ru восстановил хронологию нападений в Дагестане
SHOT: Террористы в Дагестане начали атаку примерно в 18:00
Телеграм-канал SHOT публикует хронологию воскресных нападений в Дагестане. Так, в Дербенте примерно в 18:00 две группы террористов при помощи коктейлей Молотова подожгли храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде и начали стрельбу по охране. Сотрудник полиции, охранник и двое гражданских были застрелены у синагоги, у храма погиб один полицейский. В обоих случаях также есть раненые.
Примерно через полчаса уже в Махачкале трое террористов нападают на полицейских, охранявших кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, расположенный на улице Громова. Само нападение происходит в нескольких метрах от церкви на улице Мирзабекова. Погибают минимум четверо полицейских. После этого боевики захватывают тёмный автомобиль у гражданского и скрываются на нём.
В этот же момент ещё одна группа террористов бросает бутылку с зажигательной смесью в махачкалинскую синагогу, которая расположена на улице Ермошкина. Уже на улице Буйнакского боевики обстреливают наряд ДПС и убивают одного из сотрудников. Ещё спустя полчаса террористы атакуют наряд полиции на улице Каммаева у кафе "Встреча". Количество жертв в этом месте устанавливается.
Напомним, что 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате вооружённых нападений террористов погибли 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили соболезнования из-за терактов в республике. Также высказался знаменитый уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов.
Telegram / СК РФ