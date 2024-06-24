Развожаев озвучил уточнённое число погибших и раненных при ударе ВСУ по Севастополю
Развожаев: Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил итоговое число жертв и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на город. По его данным, ранено 153 человека, погибли четверо, двое из них — дети. В частности, трое из жертв были местными, ещё один был из другого региона.
"153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребёнка", — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства, которое началось с минуты молчания.
В настоящее время 74 пациента находятся на амбулаторном лечении. Во время украинской атаки работали более 30 бригад скорой помощи. Многие люди самостоятельно приходили в горбольницу № 4. Как подчеркнул Развожаев, жители Севастополя, пострадавшие в результате атаки, смогут рассчитывать на выплаты. По его словам, власти региона создали комиссию по оценке ущерба.
Напомним, днём 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. До этого сообщалось, что жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек ранен. Сегодня, 24 июня, в Крыму и Севастополе день траура. К слову, Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.
TACC / Сергей Мальгавко