Развожаев озвучил уточнённое число погибших и раненных при ударе ВСУ по Севастополю

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил итоговое число жертв и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на город. По его данным, ранено 153 человека, погибли четверо, двое из них — дети. В частности, трое из жертв были местными, ещё один был из другого региона.

"153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребёнка", — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства, которое началось с минуты молчания.