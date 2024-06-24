Песков: РФ прекрасно понимает, кто стоит за варварской атакой на Севастополь

Российская сторона прекрасно понимает, кто стоит за ударом по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим <…> абсолютно варварскую атаку в Крыму ракетную. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит, <…> кто наводит на цели эти абсолютно сложные в техническом плане ракеты. Что это не украинцы, [те], кто обеспечивает эти пуски", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.