Песков рассказал о реакции недружественных стран на атаку по Севастополю и теракты в Дагестане

Российская сторона не получала от недружественных стран ни соболезнований, ни слов осуждений в связи с ракетной атакой ВСУ по Севастополю и терактами в Дагестане. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"От недружественных стран никаких телеграмм не было. Да и слов осуждения мы не слышали до сих пор", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.