Песков рассказал о реакции недружественных стран на атаку по Севастополю и теракты в Дагестане
Песков: РФ не получила соболезнований от недружественных стран после терактов
Последствия удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT
Российская сторона не получала от недружественных стран ни соболезнований, ни слов осуждений в связи с ракетной атакой ВСУ по Севастополю и терактами в Дагестане. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"От недружественных стран никаких телеграмм не было. Да и слов осуждения мы не слышали до сих пор", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее в ходе брифинга Песков заявил, что выводы относительно того, связаны ли атака ВСУ по Севастополю и теракты в Дагестане, предстоит сделать следственным органам.
Напомним, 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений боевиков погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Выяснилось, что боевики планировали теракты в течение месяца — с начала мая.
Также вчера, 23 июня, ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек ранен. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.