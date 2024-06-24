Путин соболезнует в связи с атакой на Севастополь и нападениями в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует россиянам, пострадавшим и потерявшим близких в результате атаки ВСУ на Севастополь и вооружённого нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент глубоко соболезнует всем: тем, кто потерял своих родных в Крыму в результате ракетной атаки, родственникам и близким погибших в Дагестане", — отметил представитель Кремля.
По данным Пескова, президент не планирует выступить со специальным обращением в связи с терактами, но он следит за тем, как оказывается помощь пострадавшим в результате обоих происшествий.
"Разумеется, он продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым, как оказывается помощь тем, кто был ранен, кто потерял своих родственников в результате нападения преступников в Дагестане", — добавил представитель Кремля.
Напомним, днём 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек ранен. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.
Позже, вечером 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы устроили стрельбу прямо на улицах городов, а затем пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. В результате атак погибло 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе священник православной церкви отец Николай. Всего ликвидировано пять боевиков, их личности установлены. В Дагестане объявлен трёхдневный траур.
Life.ru