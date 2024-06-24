Путин соболезнует в связи с атакой на Севастополь и нападениями в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует россиянам, пострадавшим и потерявшим близких в результате атаки ВСУ на Севастополь и вооружённого нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует всем: тем, кто потерял своих родных в Крыму в результате ракетной атаки, родственникам и близким погибших в Дагестане", — отметил представитель Кремля.

По данным Пескова, президент не планирует выступить со специальным обращением в связи с терактами, но он следит за тем, как оказывается помощь пострадавшим в результате обоих происшествий.