Песков: Следствие покажет, в одном ли ряду атаки по Крыму и теракты в Дагестане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выводы относительно того, связаны ли ракетная атака ВСУ по Севастополю и теракты в Дагестане, предстоит сделать следственным органам. Об этом он рассказал в ходе ежедневного брифинга с журналистами.
"Сейчас я ничего не могу сказать на этот счёт. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу… Потом уже можно делать какие-то выводы — одного это ряда [происшествия] или не одного", — отметил представитель Кремля.
Также Песков, отвечая на вопрос журналистов об ответных мерах Москвы в адрес Вашингтона после удара американским оружием по гражданской инфраструктуре Севастополя, напомнил о недавних заявлениях российского лидера Владимира Путина. Он также указал, что РФ понимает, что не Киев наводит ракеты и обеспечивает их пуски, хотя, безусловно, принимает участие в процессе.
Напомним, вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений боевиков погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Выяснилось, что боевики планировали теракты в течение месяца.
Life.ru также писал, что ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек ранен. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.
Kremlin.ru