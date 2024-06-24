Песков: Следствие покажет, в одном ли ряду атаки по Крыму и теракты в Дагестане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выводы относительно того, связаны ли ракетная атака ВСУ по Севастополю и теракты в Дагестане, предстоит сделать следственным органам. Об этом он рассказал в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

"Сейчас я ничего не могу сказать на этот счёт. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу… Потом уже можно делать какие-то выводы — одного это ряда [происшествия] или не одного", — отметил представитель Кремля.