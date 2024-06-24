В Севастополе ввели режим ЧС после ракетной атаки ВСУ 23 июня

В Севастополе, который попал под удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 23 июня, ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства города.

Поясняется, что такой режим ввели в связи с последствиями обстрелов. Он будет действовать до особого распоряжения. При ракетном обстреле ранения получили двое пожарных. Они были госпитализированы, передаёт ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Из-за атаки в некоторых районах города произошло несколько пожаров, в результате чего повредились три жилых дома. Пожарные быстро ликвидировали возгорания. Кроме того, на одном из участков садового товарищества (СНТ) горела сухая трава. Вместе с тем заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова уточнила, что столичные медики доставили для помощи пострадавшим необходимые лекарства.