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24 июня, 07:31

В Севастополе ввели режим ЧС после ракетной атаки ВСУ 23 июня

В Севастополе, который попал под удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 23 июня, ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства города.

Поясняется, что такой режим ввели в связи с последствиями обстрелов. Он будет действовать до особого распоряжения. При ракетном обстреле ранения получили двое пожарных. Они были госпитализированы, передаёт ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Из-за атаки в некоторых районах города произошло несколько пожаров, в результате чего повредились три жилых дома. Пожарные быстро ликвидировали возгорания. Кроме того, на одном из участков садового товарищества (СНТ) горела сухая трава. Вместе с тем заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова уточнила, что столичные медики доставили для помощи пострадавшим необходимые лекарства.

"Лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе. Это реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи из ведущих медицинских организаций Москвы. Они также доставили необходимые медикаменты и расходные материалы для оказания помощи", — подчеркнула Ракова в беседе с журналистами.

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Напомним, вчера, 23 июня, ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 ранены. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.

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Часть пострадавших от атаки Киева на Севастополь могут перевезти в Москву
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey

Дарья Нарыкова
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