"Время покажет": В Кремле пригрозили США последствиями за причастность к гибели россиян
Песков: Причастность США к гибели россиян будет иметь последствия
Вовлечённость Вашингтона в боевые действия, приводящие к гибели граждан РФ, будет иметь последствия. С таким заявлением в понедельник, 24 июня, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Непосредственная вовлечённость США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий. Каких именно — время покажет", — сказал он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос об ответе Москвы после атаки оружием США по гражданской инфраструктуре Севастополя.
Представитель Кремля призвал спрашивать официальных лиц США и Европы, почему те поддерживают убийство российских детей.
Как сообщал Life.ru, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек ранен. При этом Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.
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