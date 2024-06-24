"Время покажет": В Кремле пригрозили США последствиями за причастность к гибели россиян

Вовлечённость Вашингтона в боевые действия, приводящие к гибели граждан РФ, будет иметь последствия. С таким заявлением в понедельник, 24 июня, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Непосредственная вовлечённость США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий. Каких именно — время покажет", — сказал он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос об ответе Москвы после атаки оружием США по гражданской инфраструктуре Севастополя.