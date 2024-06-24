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24 июня, 12:59
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Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось до 20, пострадало 46 человек

Минздрав Дагестана: Число погибших при терактах увеличилось до 20

Обстановка в Махачкале после нападения террористов. Обложка © TACC / Гянжеви Гаджибалаев

Обстановка в Махачкале после нападения террористов. Обложка © TACC / Гянжеви Гаджибалаев

В Дагестане при нападении вооружённых боевиков погибли 20 человек, пострадали 46 граждан. Об этом сообщила глава Минздрава республики Татьяна Беляева.

В Минздраве Дагестана уточнили число погибших и раненых после нападения террористов. Видео © Telegram / minzdravrd

"Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", — уточнила она.

На данный момент состояние семи раненых в результате нападений расценивается как тяжёлое. В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что местные врачи провели телемедицинские консультации с федеральными центрами по профилю травм всех пострадавших. Решение об эвакуации за пределы Дагестана будет принято после повторного проведения таких консилиумов с выполнением назначенного дообследования пациентов.

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Напомним, вчера, 23 июня, несколько вооружённых террористов в Дербенте и Махачкале поджигали церкви и синагоги, а также расстреливали полицейских и мирных жителей. При попытке бегства пятеро нападавших были ликвидированы. Ранее было известно о 15 убитых полицейских и четырёх гражданских.

Наталья Исакова
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