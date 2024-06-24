Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось до 20, пострадало 46 человек
Минздрав Дагестана: Число погибших при терактах увеличилось до 20
Обстановка в Махачкале после нападения террористов. Обложка © TACC / Гянжеви Гаджибалаев
В Дагестане при нападении вооружённых боевиков погибли 20 человек, пострадали 46 граждан. Об этом сообщила глава Минздрава республики Татьяна Беляева.
В Минздраве Дагестана уточнили число погибших и раненых после нападения террористов. Видео © Telegram / minzdravrd
"Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", — уточнила она.
На данный момент состояние семи раненых в результате нападений расценивается как тяжёлое. В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что местные врачи провели телемедицинские консультации с федеральными центрами по профилю травм всех пострадавших. Решение об эвакуации за пределы Дагестана будет принято после повторного проведения таких консилиумов с выполнением назначенного дообследования пациентов.
Напомним, вчера, 23 июня, несколько вооружённых террористов в Дербенте и Махачкале поджигали церкви и синагоги, а также расстреливали полицейских и мирных жителей. При попытке бегства пятеро нападавших были ликвидированы. Ранее было известно о 15 убитых полицейских и четырёх гражданских.