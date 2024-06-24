Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось до 20, пострадало 46 человек

В Дагестане при нападении вооружённых боевиков погибли 20 человек, пострадали 46 граждан. Об этом сообщила глава Минздрава республики Татьяна Беляева.

В Минздраве Дагестана уточнили число погибших и раненых после нападения террористов. Видео © Telegram / minzdravrd

"Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", — уточнила она.