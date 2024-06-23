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Регион
23 июня, 18:37
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Преступники в Дербенте и Махачкале использовали иностранное оружие

ТАСС: Преступники в Дагестане использовали в том числе иностранное оружие

Преступники, устроившие нападения в Дербенте и Махачкале, использовали, в частности, оружие иностранного производства. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В нападениях использовалось оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Также боевики завладели оружием полицейских", — рассказал источник.

Нападения в Дагестане 23 июня: что известно
Нападения в Дагестане 23 июня: что известно

Life.ru сообщал, что 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. В Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений в Дагестане. Также известно, что одной из жертв стал сотрудник Росгвардии. СК завёл уголовные дела о терактах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krasula

Оксана Попова
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