Преступники в Дербенте и Махачкале использовали иностранное оружие
ТАСС: Преступники в Дагестане использовали в том числе иностранное оружие
Преступники, устроившие нападения в Дербенте и Махачкале, использовали, в частности, оружие иностранного производства. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В нападениях использовалось оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Также боевики завладели оружием полицейских", — рассказал источник.
Life.ru сообщал, что 23 июня сразу в двух городах Дагестана были совершены теракты. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, там зверски расправились со священником, после чего подожгли здания и скрылись. Момент стрельбы по полицейским попал на видео. В Махачкале совершено нападение на пост ДПС. Двоих террористов уже удалось ликвидировать. По последним данным, шесть полицейских погибли, 12 ранены в результате нападений в Дагестане. Также известно, что одной из жертв стал сотрудник Росгвардии. СК завёл уголовные дела о терактах.
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