Выживший полицейский из Дагестана вспомнил об убитых коллегах: "Жалко пацанов!"
Сотрудник полиции, который во время теракта в Дагестане получил пулевое ранение в плечо, рассказал, что не чувствовал страха в момент нападения. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Молодой человек рассказал RT, что в теракте погибли его коллеги и друзья.
Раненый полицейский из Дагестана — о теракте. Видео © Telegram / RT на русском
"Жалко пацанов", — только и смог вымолвить раненый полицейский с грустью в глазах.
Напомним, что несколько вооружённых террористов в Дербенте и Махачкале поджигали церкви и синагоги, а также расстреливали полицейских и мирных жителей. При попытке бегства пятеро напавших были ликвидированы. На данный момент известно о 15 убитых полицейских и четырёх гражданских.
Telegram / RT на русском