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24 июня, 11:59

Выживший полицейский из Дагестана вспомнил об убитых коллегах: "Жалко пацанов!"

Сотрудник полиции, который во время теракта в Дагестане получил пулевое ранение в плечо, рассказал, что не чувствовал страха в момент нападения. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Молодой человек рассказал RT, что в теракте погибли его коллеги и друзья.

Раненый полицейский из Дагестана — о теракте. Видео © Telegram / RT на русском

"Жалко пацанов", только и смог вымолвить раненый полицейский с грустью в глазах.

Напомним, что несколько вооружённых террористов в Дербенте и Махачкале поджигали церкви и синагоги, а также расстреливали полицейских и мирных жителей. При попытке бегства пятеро напавших были ликвидированы. На данный момент известно о 15 убитых полицейских и четырёх гражданских.

Камера сняла, как сын чиновника хладнокровно убил полицейских в Махачкале
Камера сняла, как сын чиновника хладнокровно убил полицейских в Махачкале
Обложка ©

Telegram / RT на русском

Николай Рюмин
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