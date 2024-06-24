Выживший полицейский из Дагестана вспомнил об убитых коллегах: "Жалко пацанов!"

Сотрудник полиции, который во время теракта в Дагестане получил пулевое ранение в плечо, рассказал, что не чувствовал страха в момент нападения. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Молодой человек рассказал RT, что в теракте погибли его коллеги и друзья.