Камера сняла, как сын чиновника хладнокровно убил полицейских в Махачкале
SHOT опубликовал видео нападения террористов на пост ДПС в Махачкале
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров и один из его сыновей, напавших на полицейских. Обложка © Администрация Сергокалинского района / SHOT
Нападение боевиков на наряд службы дорожного патруля на улице Буйнакского в Махачкале сняла уличная камера слежения. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Нападение террористов на наряд ДПС в Махачкале. Видео © SHOT
Нападение произошло на улице Буйнакского примерно между 18:30 и 19:00 в воскресенье, 23 июня. На кадрах, предположительно, сын главы Сергокалинского района Осман Омаров, который и нападает на сотрудника дорожного патрулирования. Боевики тогда убили двух полицейских. Своих жертв, к слову, они пережили ненадолго — позднее в тот же день их ликвидировали в ходе КТО.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. МВД опубликовало список полицейских, убитых при защите мирных жителей от террористов. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с нападением боевиков.