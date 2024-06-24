Камера сняла, как сын чиновника хладнокровно убил полицейских в Махачкале

Нападение произошло на улице Буйнакского примерно между 18:30 и 19:00 в воскресенье, 23 июня. На кадрах, предположительно, сын главы Сергокалинского района Осман Омаров, который и нападает на сотрудника дорожного патрулирования. Боевики тогда убили двух полицейских. Своих жертв, к слову, они пережили ненадолго — позднее в тот же день их ликвидировали в ходе КТО.