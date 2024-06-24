Били коварным оружием: Двух расстрелянных боевиками полицейских из Махачкалы вытащили с того света
SHOT: В Махачкале прооперировали двух полицейских, пострадавших во время теракта
Один из полицейских, которого прооперировали после теракта в Махачкале. Обложка © SHOT
В Махачкале прооперировали двух полицейских, которые помогали защищать мирных граждан от нападения террористов в Дагестане. Правоохранители находятся в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает SHOT. Всего в Республиканскую клиническую больницу поступило 16 человек, 13 из них — полицейские.
Завотделением реанимации в Махачкале Ахмед Магомедов рассказал, что двоих полицейских прооперировали после терактов в Дагестане. Видео © SHOT
Заведующий отделением реанимации Ахмед Магомедов рассказал телеграм-каналу, что половина правоохранителей сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, четыре человека — в тяжёлом, а двоим проведены операции. Мирные граждане, в основном, получили осколочные ранения. А вот полицейские пострадали от огнестрельных ран, у них также перебиты кости на руках и ногах.
Специалисты республиканской больницы постоянно взаимодействуют с московскими коллегами посредством телемедицины. Врачи утверждают, что ресурсов, в том числе крови, в больнице хватает в полном объёме. Кроме того, психологи готовы оказать пострадавшим и их родственникам необходимую помощь. Врачи переведут пациентов в профильные учреждения для восстановления после того, как стабилизируют состояние всех пострадавших.
"С родственниками беседы проведены. Всем терпения. Дай бог, чтоб у нас подобных вещей больше не случилось. Самое главное, чтобы не было послеоперационных осложнений", — уточнил Магомедов.
Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидировано пять человек, которые причастны к совершению преступления. Их личности установлены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня. Выяснилось, что боевики планировали теракты в течение месяца. Позднее МВД опубликовало список полицейских, убитых при защите мирных жителей от террористов.