Били коварным оружием: Двух расстрелянных боевиками полицейских из Махачкалы вытащили с того света

В Махачкале прооперировали двух полицейских, которые помогали защищать мирных граждан от нападения террористов в Дагестане. Правоохранители находятся в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает SHOT. Всего в Республиканскую клиническую больницу поступило 16 человек, 13 из них — полицейские.

Завотделением реанимации в Махачкале Ахмед Магомедов рассказал, что двоих полицейских прооперировали после терактов в Дагестане. Видео © SHOT

Заведующий отделением реанимации Ахмед Магомедов рассказал телеграм-каналу, что половина правоохранителей сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, четыре человека — в тяжёлом, а двоим проведены операции. Мирные граждане, в основном, получили осколочные ранения. А вот полицейские пострадали от огнестрельных ран, у них также перебиты кости на руках и ногах.

Специалисты республиканской больницы постоянно взаимодействуют с московскими коллегами посредством телемедицины. Врачи утверждают, что ресурсов, в том числе крови, в больнице хватает в полном объёме. Кроме того, психологи готовы оказать пострадавшим и их родственникам необходимую помощь. Врачи переведут пациентов в профильные учреждения для восстановления после того, как стабилизируют состояние всех пострадавших.