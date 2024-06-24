Глава района, сыновья которого устроили теракт в Дагестане, покрывал их несколько лет

В отношении главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали во вчерашних атаках, могут возбудить уголовное дело из-за пособничества террористам. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, на допросе Омаров признался, что несколько лет знал, что его сыновья Осман и Адиль, а также племянник были радикалами. Остальные члены семьи их в этом не поддерживали, но при этом никто не сообщил об их деятельности в полицию.