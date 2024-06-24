Глава района, сыновья которого устроили теракт в Дагестане, покрывал их несколько лет
На главу района, сыновья которого устроили теракт в Дагестане, заведут дело
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров и один из его сыновей, напавших на полицейских. Обложка © Администрация Сергокалинского района / SHOT
В отношении главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали во вчерашних атаках, могут возбудить уголовное дело из-за пособничества террористам. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, на допросе Омаров признался, что несколько лет знал, что его сыновья Осман и Адиль, а также племянник были радикалами. Остальные члены семьи их в этом не поддерживали, но при этом никто не сообщил об их деятельности в полицию.
Оба сына Омарова были участниками спящей ячейки. Осман был ликвидирован. Адиль, предварительно, тоже. У чиновника есть ещё шесть сыновей: всех их, а также других близких родственников в ближайшее время ждут допросы.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Террористы устроили стрельбу прямо на улицах городов, а затем пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. В результате атак погибли 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе отец Николай. Всего убито пять боевиков, их личности установлены. В Дагестане объявлен трёхдневный траур из-за атак террористов.