Главу района в Дагестане Омарова исключили из "Единой России" за дискредитацию
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © VK / Администрация Сергокалинского района РД
"Единая Россия" объявила об исключении из партии главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, задержанного после атак террористов в регионе. Соответствующее заявление президиума регионального политсовета фракции опубликовано в Telegram-канале партии.
"Решение принято в соответствии с уставом — за дискредитирующие "Единую Россию" действия", — гласит пояснение.
По данным СМИ, сыновья Омарова Осман и Адиль участвовали в вооружённом нападении на полицейских в Махачкале 23 июня и были уничтожены. Боевики стали "героями" одного из роликов, снятых очевидцем в самый разгар боестолкновения. Сам чиновник задержан, в его жилище проводятся обыски.