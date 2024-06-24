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Регион
23 июня, 23:40

Главу района в Дагестане Омарова исключили из "Единой России" за дискредитацию

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © VK / Администрация Сергокалинского района РД

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © VK / Администрация Сергокалинского района РД

"Единая Россия" объявила об исключении из партии главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, задержанного после атак террористов в регионе. Соответствующее заявление президиума регионального политсовета фракции опубликовано в Telegram-канале партии.

"Решение принято в соответствии с уставом — за дискредитирующие "Единую Россию" действия", — гласит пояснение.

Банкир для террористов: Новые подробности из жизни главы района Магомеда Омарова, чьи сыновья устроили бойню в Махачкале
Банкир для террористов: Новые подробности из жизни главы района Магомеда Омарова, чьи сыновья устроили бойню в Махачкале

По данным СМИ, сыновья Омарова Осман и Адиль участвовали в вооружённом нападении на полицейских в Махачкале 23 июня и были уничтожены. Боевики стали "героями" одного из роликов, снятых очевидцем в самый разгар боестолкновения. Сам чиновник задержан, в его жилище проводятся обыски.

Илья Пушкарев
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