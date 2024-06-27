"Вспомните о ней": В Германии обратились к американцам после гибели девочки в Севастополе
Бизнесмен Дотком призвал граждан США вспомнить на выборах о погибшей Лизе Кирнос
Погибшая от удара ВСУ в Севастополе Лиза Кирнос. Обложка © Telegram / razvozhaev
Гражданам Соединённых Штатов на предстоящих в ноябре текущего года выборах нового американского лидера следует вспомнить про погибшую после атаки на Севастополь двухлетнюю Лизу Кирнос. Такое мнение в социальной сети Х выразил предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он напомнил, что Лиза Кронос является одной из жертв удара американскими ракетами по Севастополю. Бизнесмен отметил, что мирных жителей убил действующий хозяин Белого дома Джо Байден.
"Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать в ноябре", — заявил Дотком.
Ранее Life.ru писал, что 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате нападения погибло четыре человека, ещё 153 человека ранено. Стоит отметить, что среди погибших были дети. Так, 26 июня стало известно, что двухлетнюю Лизу Кирнос, погибшую в результате удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, похоронили в Севастополе.