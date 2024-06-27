Гражданам Соединённых Штатов на предстоящих в ноябре текущего года выборах нового американского лидера следует вспомнить про погибшую после атаки на Севастополь двухлетнюю Лизу Кирнос. Такое мнение в социальной сети Х выразил предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Он напомнил, что Лиза Кронос является одной из жертв удара американскими ракетами по Севастополю. Бизнесмен отметил, что мирных жителей убил действующий хозяин Белого дома Джо Байден.