В Севастополе похоронили погибшую при атаке ВСУ двухлетнюю девочку
Лиза Кирнос. Обложка © Telegram / razvozhaev
Двухлетнюю Лизу Кирнос, погибшую в результате удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, похоронили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, малышку предали земле на Аллее славы на кладбище Кальфа, где похоронены погибшие герои спецоперации (СВО).
"Это белокурое чудо не пойдёт в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает детей и внуков. Всё это могло быть и уже никогда не будет. Лизу лишили жизни, которая только началась", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Он добавил, что девочка была третьим долгожданным ребёнком в семье. У неё остались два старших брата, которые не могут поверить, что их сестрёнки больше нет.
Как сообщал Life.ru, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате нападения погибло четыре человека, ещё 153 человека ранено. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что для помощи пострадавшим средств хватает. Через несколько дней сотрудники МЧС нашли неразорвавшийся боеприпас в акватории Севастополя. А 25 июня появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ.