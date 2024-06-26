В Севастополе похоронили погибшую при атаке ВСУ двухлетнюю девочку

Двухлетнюю Лизу Кирнос, погибшую в результате удара ВСУ по пляжу в Учкуевке, похоронили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, малышку предали земле на Аллее славы на кладбище Кальфа, где похоронены погибшие герои спецоперации (СВО).

"Это белокурое чудо не пойдёт в школу, не приготовит свой первый пирог, никогда не примерит свадебное платье и не воспитает детей и внуков. Всё это могло быть и уже никогда не будет. Лизу лишили жизни, которая только началась", — написал Развожаев в телеграм-канале.