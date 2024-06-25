"Достаточно всего": Голикова рассказала Life.ru о помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь
Голикова: Для помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь хватает средств
Для помощи людям, которые пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь, хватает средств. Об этом в беседе с Life.ru сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова заявила, что хватает средств для пострадавших в атаке ВСУ на Севастополь. Видео © Life.ru
"Достаточно всего. Будем стараться, чтобы всё было хорошо", — отметила Голикова.
Напомним, 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них дети. Число пострадавших достигло 153. МЧС РФ доставило спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 несовершеннолетних. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние отправленных в столицу 11 человек оценивается как тяжёлое.