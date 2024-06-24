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24 июня, 14:54

Спецборт МЧС с 12 ранеными детьми и 10 взрослыми вылетел из Севастополя в Москву

Самолёт ИЛ-76 с 22 пострадавшими в Севастополе на борту. Обложка © Telegram / МЧС России

Самолёт ИЛ-76 с 22 пострадавшими в Севастополе на борту. Обложка © Telegram / МЧС России

Специальный борт МЧС России доставит на лечение в Москву 22 человека, которые пострадали при ракетной атаке на Севастополь. Транспортный самолёт Ил-76 перевозит двенадцать детей и десять взрослых, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Самолёт Ил-76 МЧС РФ отправился с 22 пострадавшими в Москву из Севастополя. Видео © Telegram / МЧС России

"Борт оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта", — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве дополнили, что сопровождают взрослых и детей медики отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава РФ.

Пляжи Севастополя, куда упали фрагменты ракеты ВСУ, будут закрыты до 25 июня
Пляжи Севастополя, куда упали фрагменты ракеты ВСУ, будут закрыты до 25 июня

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю ракетами ATACMS производства США. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. Сегодня, 24 июня, в Крыму и Севастополе объявлен день траура. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.

Дарья Нарыкова
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