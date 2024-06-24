Спецборт МЧС с 12 ранеными детьми и 10 взрослыми вылетел из Севастополя в Москву
Самолёт ИЛ-76 с 22 пострадавшими в Севастополе на борту. Обложка © Telegram / МЧС России
Специальный борт МЧС России доставит на лечение в Москву 22 человека, которые пострадали при ракетной атаке на Севастополь. Транспортный самолёт Ил-76 перевозит двенадцать детей и десять взрослых, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Самолёт Ил-76 МЧС РФ отправился с 22 пострадавшими в Москву из Севастополя. Видео © Telegram / МЧС России
"Борт оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта", — говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве дополнили, что сопровождают взрослых и детей медики отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава РФ.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю ракетами ATACMS производства США. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. Сегодня, 24 июня, в Крыму и Севастополе объявлен день траура. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.