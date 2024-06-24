Спецборт МЧС с 12 ранеными детьми и 10 взрослыми вылетел из Севастополя в Москву

Специальный борт МЧС России доставит на лечение в Москву 22 человека, которые пострадали при ракетной атаке на Севастополь. Транспортный самолёт Ил-76 перевозит двенадцать детей и десять взрослых, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Самолёт Ил-76 МЧС РФ отправился с 22 пострадавшими в Москву из Севастополя. Видео © Telegram / МЧС России

"Борт оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта", — говорится в сообщении.