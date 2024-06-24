Пляжи Севастополя, куда упали фрагменты ракеты ВСУ, будут закрыты до 25 июня
Пляжи Учкуевка и Любимовка в Севастополе, где накануне в результате атаки ВСУ погибли люди, будут закрыты до вечера 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
"Ориентировочно до завтрашнего вечера и Любимовка, и Учкуевка закрыты будут", — отметили там.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. Понедельник, 24 июня, в Крыму и Севастополе объявлен днём траура. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.
Telegram / SHOT