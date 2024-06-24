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Регион
24 июня, 13:36

Пляжи Севастополя, куда упали фрагменты ракеты ВСУ, будут закрыты до 25 июня

Пляжи Учкуевка и Любимовка в Севастополе, где накануне в результате атаки ВСУ погибли люди, будут закрыты до вечера 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

"Ориентировочно до завтрашнего вечера и Любимовка, и Учкуевка закрыты будут", отметили там.

На выставке "Россия" почтили память погибших в Севастополе и Дагестане
На выставке "Россия" почтили память погибших в Севастополе и Дагестане

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. Понедельник, 24 июня, в Крыму и Севастополе объявлен днём траура. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.

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Telegram / SHOT

Александра Вишнякова
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