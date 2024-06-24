На Международной выставке-форуме "Россия" почтили память погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь и вооружённого нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На выставке "Россия" почтили память погибших в Севастополе и Дагестане. Видео © Telegram / Россия. Поехали!

Так, днём в понедельник, 24 июня, на стенд Дагестана гости и сотрудники выставки принесли белые и красные розы и почтили память погибших минутой молчания. А вчера такая же акция памяти прошла на стенде Севастополя. На выставке также прозвучали гимн города "Легендарный Севастополь" и песня "Журавли", которые исполнил военный оркестр севастопольского полка Южного ордена Жукова округа войск Нацгвардии РФ.