На выставке "Россия" почтили память погибших в Севастополе и Дагестане
На Международной выставке-форуме "Россия" почтили память погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь и вооружённого нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
На выставке "Россия" почтили память погибших в Севастополе и Дагестане. Видео © Telegram / Россия. Поехали!
Так, днём в понедельник, 24 июня, на стенд Дагестана гости и сотрудники выставки принесли белые и красные розы и почтили память погибших минутой молчания. А вчера такая же акция памяти прошла на стенде Севастополя. На выставке также прозвучали гимн города "Легендарный Севастополь" и песня "Журавли", которые исполнил военный оркестр севастопольского полка Южного ордена Жукова округа войск Нацгвардии РФ.
"В трудные моменты севастопольцы всегда показывали сплочённость, единство и силу. Севастополь скорбит. Вместе с нами скорбит вся Россия", — отметил замначальника Управления культурной политики и развития искусства департамента культуры города Севастополя Евгений Бойцов.
Напомним, что 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. Также по Севастополю ВСУ совершены удары ракетами ATACMS. Там погибло четыре человека и пострадало ещё 153, 22 из которых доставят на лечение в московские и федеральные центры.
Telegram / Россия. Поехали!