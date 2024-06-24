Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 13:53

На выставке "Россия" почтили память погибших в Севастополе и Дагестане

На Международной выставке-форуме "Россия" почтили память погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь и вооружённого нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На выставке "Россия" почтили память погибших в Севастополе и Дагестане. Видео © Telegram / Россия. Поехали!

Так, днём в понедельник, 24 июня, на стенд Дагестана гости и сотрудники выставки принесли белые и красные розы и почтили память погибших минутой молчания. А вчера такая же акция памяти прошла на стенде Севастополя. На выставке также прозвучали гимн города "Легендарный Севастополь" и песня "Журавли", которые исполнил военный оркестр севастопольского полка Южного ордена Жукова округа войск Нацгвардии РФ.

"В трудные моменты севастопольцы всегда показывали сплочённость, единство и силу. Севастополь скорбит. Вместе с нами скорбит вся Россия", — отметил замначальника Управления культурной политики и развития искусства департамента культуры города Севастополя Евгений Бойцов.

Напомним, что 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. Также по Севастополю ВСУ совершены удары ракетами ATACMS. Там погибло четыре человека и пострадало ещё 153, 22 из которых доставят на лечение в московские и федеральные центры.

Володин рассказал об общем заказчике терактов в Севастополе и Дагестане
Володин рассказал об общем заказчике терактов в Севастополе и Дагестане
Обложка ©

Telegram / Россия. Поехали!

Наталья Исакова
  • Новости
  • Выставка "Россия"
  • Атака на Севастополь
  • Нападения в Дагестане
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров