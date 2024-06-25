Развожаев рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Севастополю

Состояние 11 человек, доставленных из Севастополя в Москву после ракетного удара ВСУ, оценивается как тяжёлое, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Транспортировка пострадавших после удара ВСУ по Севастополю в Москву. Видео © Telegram / РаZVожаев

"На лечение в московские ведущие медучреждения <…> направлено 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжёлое, а двух детей как крайне тяжёлое", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, по наиболее сложным случаям столичные врачи собирают консилиумы для принятия решения о дальнейшем лечении. Также вместе с пострадавшими в Москву прибыли сопровождающие родственники и родители. Они находятся в специализированном городском центре, где им оказывается вся необходимая помощь.