Развожаев рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Севастополю
Развожаев: Состояние 11 человек, доставленных из Севастополя в Москву, тяжёлое
Состояние 11 человек, доставленных из Севастополя в Москву после ракетного удара ВСУ, оценивается как тяжёлое, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Транспортировка пострадавших после удара ВСУ по Севастополю в Москву. Видео © Telegram / РаZVожаев
"На лечение в московские ведущие медучреждения <…> направлено 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжёлое, а двух детей как крайне тяжёлое", — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, по наиболее сложным случаям столичные врачи собирают консилиумы для принятия решения о дальнейшем лечении. Также вместе с пострадавшими в Москву прибыли сопровождающие родственники и родители. Они находятся в специализированном городском центре, где им оказывается вся необходимая помощь.
Также Развожаев рассказал, что из севастопольских больниц уже выписали семь человек: четырёх детей и трёх взрослых. В данный момент в медучреждениях остаётся 50 пациентов, включая 12 детей. Также один взрослый находится в тяжёлом стабильном состоянии, добавил губернатор.
Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153.
Кадр из видео Telegram / РаZVожаев