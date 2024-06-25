"Будем говорить с украинцами": Пентагон спустя более чем сутки прокомментировал удар ВСУ по Севастополю

"Мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", — сказал он в разговоре с журналистами.

При этом Райдер отметил, что Вашингтон не располагает информацией, на основании которой можно было бы судить, "были или не были убиты мирные жители" во время атаки на Севастополь. Вместе с тем представитель Пентагона отказался комментировать степень вовлечённости Штатов в произошедшее и попросил задавать все вопросы по поводу ударов ВСУ представителям Незалежной.