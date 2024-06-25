"Будем говорить с украинцами": Пентагон спустя более чем сутки прокомментировал удар ВСУ по Севастополю
Пентагон: США обсудят с Киевом удар ракетами ATACMS по Севастополю
Соединённые Штаты хотят поговорить с Киевом на тему совершаемых им атак. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, впервые комментируя удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю.
"Мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", — сказал он в разговоре с журналистами.
При этом Райдер отметил, что Вашингтон не располагает информацией, на основании которой можно было бы судить, "были или не были убиты мирные жители" во время атаки на Севастополь. Вместе с тем представитель Пентагона отказался комментировать степень вовлечённости Штатов в произошедшее и попросил задавать все вопросы по поводу ударов ВСУ представителям Незалежной.
Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.
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