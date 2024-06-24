Столтенберг оправдал НАТО после убийственного удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после удара ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю вновь утверждает, что военная помощь, которая предоставляется Киеву, не делает Североатлантический альянс участником конфликта. Поддержка НАТО, по его мнению, "позволяет гарантировать", что Незалежная может использовать право на самозащиту.