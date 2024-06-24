Столтенберг оправдал НАТО после убийственного удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Столтенберг: Военная помощь Киеву не делает НАТО участником конфликта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после удара ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю вновь утверждает, что военная помощь, которая предоставляется Киеву, не делает Североатлантический альянс участником конфликта. Поддержка НАТО, по его мнению, "позволяет гарантировать", что Незалежная может использовать право на самозащиту.
"Наша поддержка не делает альянс участником конфликта, она позволяет гарантировать, что Украина может реализовать своё право на самозащиту", — подчеркнул Столтенберг в совместном заявлении с президентом Франции
Эмманюэлем Макроном.
Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.