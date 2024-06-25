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25 июня, 07:50

После атаки на Севастополь в стационарах находятся 77 человек, 14 из них в тяжёлом состоянии

Мурашко: В стационарах после обстрела Севастополя находятся 77 пострадавших

После украинского обстрела Севастополя в стационарах города, а также в медучреждениях Москвы находятся 77 пострадавших, 14 из которых в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии нового отделения радиотерапии Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. Там же сейчас находится один из пациентов, которого доставляли самолётом.

"Всего в Севастополе и в Москве сегодня находятся 77 пострадавших на стационарном лечении, из них в тяжёлом состоянии 14 пациентов, 22 пациента вчера эвакуировали бортом совместно с Департаментом здравоохранения Москвы, 12 пациентов из них — это детишки", — сказал Мурашко.

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Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. По последним сведениям, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 153 человека ранены. После теракта в МИД РФ вызвали посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси. Спецборт МЧС доставил 12 детей и 10 взрослых в медучереждения Москвы для лечения. В самолёте были все технические условия для безопасной транспортировки, вплоть до аппарата ИВЛ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Николай Рюмин
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