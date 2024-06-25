После атаки на Севастополь в стационарах находятся 77 человек, 14 из них в тяжёлом состоянии

После украинского обстрела Севастополя в стационарах города, а также в медучреждениях Москвы находятся 77 пострадавших, 14 из которых в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии нового отделения радиотерапии Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. Там же сейчас находится один из пациентов, которого доставляли самолётом.