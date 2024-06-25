После атаки на Севастополь в стационарах находятся 77 человек, 14 из них в тяжёлом состоянии
Мурашко: В стационарах после обстрела Севастополя находятся 77 пострадавших
После украинского обстрела Севастополя в стационарах города, а также в медучреждениях Москвы находятся 77 пострадавших, 14 из которых в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии нового отделения радиотерапии Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. Там же сейчас находится один из пациентов, которого доставляли самолётом.
"Всего в Севастополе и в Москве сегодня находятся 77 пострадавших на стационарном лечении, из них в тяжёлом состоянии 14 пациентов, 22 пациента вчера эвакуировали бортом совместно с Департаментом здравоохранения Москвы, 12 пациентов из них — это детишки", — сказал Мурашко.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. По последним сведениям, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 153 человека ранены. После теракта в МИД РФ вызвали посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси. Спецборт МЧС доставил 12 детей и 10 взрослых в медучереждения Москвы для лечения. В самолёте были все технические условия для безопасной транспортировки, вплоть до аппарата ИВЛ.
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