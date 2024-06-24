Посла США вызвали на ковёр в МИД России после жестокой атаки на Севастополь

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Севастополю 23 июня, которая унесла жизни четырёх человек. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Трейси ей был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанёсшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя", — говорится в сообщении.