Посла США вызвали на ковёр в МИД России после жестокой атаки на Севастополь
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ из-за ракетной атаки ВСУ на Севастополь
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Севастополю 23 июня, которая унесла жизни четырёх человек. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Трейси ей был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанёсшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя", — говорится в сообщении.
В МИД РФ дополнили, что подобные действия Вашингтона, которые имели цель поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий, не останутся безнаказанными. В ведомстве уточнили, что Москва обязательно примет ответные меры. Кроме того, Соединённые Штаты несут равную с Киевом ответственность за произошедшее в Севастополе.
Напомним, вчера, 23 июня, ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек ранен. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым. В Кремле отметили, что Россия не получила соболезнований от недружественных стран после случившегося.
Life.ru