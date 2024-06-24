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Регион
24 июня, 09:52
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Посла США вызвали на ковёр в МИД России после жестокой атаки на Севастополь

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ из-за ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России из-за ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Севастополю 23 июня, которая унесла жизни четырёх человек. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Трейси ей был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанёсшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя", — говорится в сообщении.

В МИД РФ дополнили, что подобные действия Вашингтона, которые имели цель поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий, не останутся безнаказанными. В ведомстве уточнили, что Москва обязательно примет ответные меры. Кроме того, Соединённые Штаты несут равную с Киевом ответственность за произошедшее в Севастополе.

Путин соболезнует в связи с атакой на Севастополь и нападениями в Дагестане
Путин соболезнует в связи с атакой на Севастополь и нападениями в Дагестане

Напомним, вчера, 23 июня, ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек ранен. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым. В Кремле отметили, что Россия не получила соболезнований от недружественных стран после случившегося.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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