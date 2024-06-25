"Эстафета цинизма": Развожаев заявил, что ответственных за теракт в Севастополе ждёт трибунал
Развожаев заявил, что ответственных за теракт в Севастополе ждёт трибунал
Жители Севастополя несут цветы к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших при ударе ВСУ по пляжу 23 июня. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о начавшемся на Украине конкурсе комментариев среди юродивых, целью которого является попытка снять ответственность за произошедший недавно в городе теракт. Как написал градоначальник в своём телеграм-канале, победителей в этой эстафете цинизма ждёт трибунал.
Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк "бредит": украинский политик заявил, что на полуострове якобы "нет признаков жизни и не может быть никаких пляжей, потому что этот регион является военным лагерем и складом". Официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано, в свою очередь, посчитал недостоверными сведения о том, что для теракта в Севастополе украинцы применили вооружение Североатлантического альянса.
"Даже врагу нельзя желать хоронить своих детей. Так что победителей в этой эстафете цинизма по итогу соревнований ждёт трибунал. Который, надеюсь, пройдёт в Севастополе!" — заявил Развожаев.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. По последним сведениям, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 153 человека ранены. После теракта в МИД РФ вызвали посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси. В Госдепе США сообщили, что американский дипломат по этому поводу разъяснила позицию Вашингтона. По её словам, руководство Соединённых Штатов сожалеет о любых жертвах среди мирных жителей в связи с украинским конфликтом.