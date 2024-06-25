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Регион
25 июня, 00:12

"Эстафета цинизма": Развожаев заявил, что ответственных за теракт в Севастополе ждёт трибунал

Развожаев заявил, что ответственных за теракт в Севастополе ждёт трибунал

Жители Севастополя несут цветы к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших при ударе ВСУ по пляжу 23 июня. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Жители Севастополя несут цветы к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших при ударе ВСУ по пляжу 23 июня. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о начавшемся на Украине конкурсе комментариев среди юродивых, целью которого является попытка снять ответственность за произошедший недавно в городе теракт. Как написал градоначальник в своём телеграм-канале, победителей в этой эстафете цинизма ждёт трибунал.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк "бредит": украинский политик заявил, что на полуострове якобы "нет признаков жизни и не может быть никаких пляжей, потому что этот регион является военным лагерем и складом". Официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано, в свою очередь, посчитал недостоверными сведения о том, что для теракта в Севастополе украинцы применили вооружение Североатлантического альянса.

"Даже врагу нельзя желать хоронить своих детей. Так что победителей в этой эстафете цинизма по итогу соревнований ждёт трибунал. Который, надеюсь, пройдёт в Севастополе!" — заявил Развожаев.

В ООН отреагировали на удар ВСУ кассетными боеприпасами по Севастополю
В ООН отреагировали на удар ВСУ кассетными боеприпасами по Севастополю

Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. По последним сведениям, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 153 человека ранены. После теракта в МИД РФ вызвали посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси. В Госдепе США сообщили, что американский дипломат по этому поводу разъяснила позицию Вашингтона. По её словам, руководство Соединённых Штатов сожалеет о любых жертвах среди мирных жителей в связи с украинским конфликтом.

Алексей Соловьёв
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