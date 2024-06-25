Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о начавшемся на Украине конкурсе комментариев среди юродивых, целью которого является попытка снять ответственность за произошедший недавно в городе теракт. Как написал градоначальник в своём телеграм-канале, победителей в этой эстафете цинизма ждёт трибунал.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк "бредит": украинский политик заявил, что на полуострове якобы "нет признаков жизни и не может быть никаких пляжей, потому что этот регион является военным лагерем и складом". Официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано, в свою очередь, посчитал недостоверными сведения о том, что для теракта в Севастополе украинцы применили вооружение Североатлантического альянса.