"Не пляж, а склад с военными целями": Приспешник Зеленского мерзко оправдал убийство людей в Севастополе

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с циничным заявлением после смертоносного удара ВСУ по Севастополю. Он поведал, что в Крыму не должно быть мирной жизни, так как он является большим военным лагерем и мишенью для украинских боевиков.