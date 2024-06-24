"Не пляж, а склад с военными целями": Приспешник Зеленского мерзко оправдал убийство людей в Севастополе
Подоляк назвал Крым военным лагерем, где не должно быть мирной жизни
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с циничным заявлением после смертоносного удара ВСУ по Севастополю. Он поведал, что в Крыму не должно быть мирной жизни, так как он является большим военным лагерем и мишенью для украинских боевиков.
"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей", — написал приспешник Зеленского в своём телеграм-канале.
Напомним, что 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153 человека, 82 из которых были госпитализированы. Сегодня, 24 июня, в Крыму и Севастополе день траура. В США высказали своё недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.
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