В ООН отреагировали на удар ВСУ кассетными боеприпасами по Севастополю

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел прокомментировала удары ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями. В комментарии ТАСС она заявила, что их использование в населённых районах противоречит международному праву.

"Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ последовательно придерживается позиции, согласно которой их применение в населённых районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом на неизбирательные нападения", — заявили в ООН.