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24 июня, 19:05

В ООН отреагировали на удар ВСУ кассетными боеприпасами по Севастополю

ООН: Применение кассетных боеприпасов в жилых районах нарушает международное право

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел прокомментировала удары ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями. В комментарии ТАСС она заявила, что их использование в населённых районах противоречит международному праву.

"Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ последовательно придерживается позиции, согласно которой их применение в населённых районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом на неизбирательные нападения", — заявили в ООН.

В этой связи Троссел в очередной раз напомнила о рисках применения данных боеприпасов и потребовала от "всех государств" прекратить их использование.

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Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Оксана Попова
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