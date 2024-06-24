В ООН отреагировали на удар ВСУ кассетными боеприпасами по Севастополю
ООН: Применение кассетных боеприпасов в жилых районах нарушает международное право
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел прокомментировала удары ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями. В комментарии ТАСС она заявила, что их использование в населённых районах противоречит международному праву.
"Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ последовательно придерживается позиции, согласно которой их применение в населённых районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом на неизбирательные нападения", — заявили в ООН.
В этой связи Троссел в очередной раз напомнила о рисках применения данных боеприпасов и потребовала от "всех государств" прекратить их использование.
Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.
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