Недавно вызванная в Министерство иностранных дел РФ посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси после ударов Вооружённых сил Украины по Севастополю сообщила, что Вашингтон сожалеет о любых жертвах среди мирных жителей в связи с украинским конфликтом. С соответствующим заявлением в рамках регулярного брифинга выступил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Один из присутствующих журналистов попросил высокопоставленного чиновника прокомментировать заявление российской стороны о том, что американцы ведут против РФ гибридную войну. В ответ начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, судя по всему, эти заявления касаются недавней атаки киевского режима на Севастополь.