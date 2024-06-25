Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю
Госдеп: США сожалеют из-за гибели гражданских в связи с конфликтом на Украине
Недавно вызванная в Министерство иностранных дел РФ посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси после ударов Вооружённых сил Украины по Севастополю сообщила, что Вашингтон сожалеет о любых жертвах среди мирных жителей в связи с украинским конфликтом. С соответствующим заявлением в рамках регулярного брифинга выступил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Один из присутствующих журналистов попросил высокопоставленного чиновника прокомментировать заявление российской стороны о том, что американцы ведут против РФ гибридную войну. В ответ начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, судя по всему, эти заявления касаются недавней атаки киевского режима на Севастополь.
"Я лишь расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась с российским Министерством иностранных дел. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне", — заявил Миллер.
Как писал LIfe.ru, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 153 человека ранены. После теракта в МИД РФ вызвали посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси.
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