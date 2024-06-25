Люди бегут в панике: Появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Появилось видео с пляжа в Учкуевке во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь в минувшее воскресенье, 23 июня. Жуткие кадры опубликовал телеграм-канал "КП Севастополь" .

Кадры с пляжа во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Видео © Telegram / sevastopol_kp

На кадрах видно, что снаряды разрываются в море и на пляже, из-за чего люди в панике бегут подальше от берега. Укрыться где-либо за эти считаные секунды попросту невозможно.