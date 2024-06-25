Люди бегут в панике: Появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь
Появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь
Появилось видео с пляжа в Учкуевке во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь в минувшее воскресенье, 23 июня. Жуткие кадры опубликовал телеграм-канал "КП Севастополь".
Кадры с пляжа во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Видео © Telegram / sevastopol_kp
На кадрах видно, что снаряды разрываются в море и на пляже, из-за чего люди в панике бегут подальше от берега. Укрыться где-либо за эти считаные секунды попросту невозможно.
Напомним, 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них дети. Число пострадавших достигло 153. МЧС РФ доставило спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 несовершеннолетних. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние отправленных в столицу 11 человек оценивается как тяжёлое.
Кадр из видео Telegram / sevastopol_kp