В Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас после ракетного удара ВСУ

Севастопольские водолазы после ракетного удара ВСУ обследуют акваторию на предмет вещей, представляющих опасность. Как передаёт МЧС России в своём телеграм-канале, сотрудники аварийно-спасательных служб проводят работы в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка".

Водолазы обследуют акваторию Чёрного моря в Севастополе. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве рассказали, что в настоящее время проверено более двух гектаров морского дна, а ещё около 4,5 гектара осталось обследовать. Помимо того, был обнаружен неразорвавшийся кассетный боеприпас, который спасатели уничтожат на месте.