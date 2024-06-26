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26 июня, 03:28

В Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас после ракетного удара ВСУ

МЧС РФ: Водолазы нашли неразорвавшийся боеприпас в акватории Севастополя

Севастопольские водолазы после ракетного удара ВСУ обследуют акваторию на предмет вещей, представляющих опасность. Как передаёт МЧС России в своём телеграм-канале, сотрудники аварийно-спасательных служб проводят работы в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка".

Водолазы обследуют акваторию Чёрного моря в Севастополе. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве рассказали, что в настоящее время проверено более двух гектаров морского дна, а ещё около 4,5 гектара осталось обследовать. Помимо того, был обнаружен неразорвавшийся кассетный боеприпас, который спасатели уничтожат на месте.

Также в МЧС сообщили, что ведомственные пиротехники обследовали береговую линию на месте удара. Сейчас там находятся 19 специалистов, четыре автомобиля и плавсредство.

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Люди бегут в панике: Появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате нападения погибло четыре человека, ещё 153 человека ранено. Вице-премьер Татьяна Голикова по этому поводу заявила, что для помощи пострадавшим хватает средств.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Алексей Соловьёв
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