В Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас после ракетного удара ВСУ
МЧС РФ: Водолазы нашли неразорвавшийся боеприпас в акватории Севастополя
Севастопольские водолазы после ракетного удара ВСУ обследуют акваторию на предмет вещей, представляющих опасность. Как передаёт МЧС России в своём телеграм-канале, сотрудники аварийно-спасательных служб проводят работы в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка".
Водолазы обследуют акваторию Чёрного моря в Севастополе. Видео © Telegram / МЧС России
В ведомстве рассказали, что в настоящее время проверено более двух гектаров морского дна, а ещё около 4,5 гектара осталось обследовать. Помимо того, был обнаружен неразорвавшийся кассетный боеприпас, который спасатели уничтожат на месте.
Также в МЧС сообщили, что ведомственные пиротехники обследовали береговую линию на месте удара. Сейчас там находятся 19 специалистов, четыре автомобиля и плавсредство.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате нападения погибло четыре человека, ещё 153 человека ранено. Вице-премьер Татьяна Голикова по этому поводу заявила, что для помощи пострадавшим хватает средств.
Telegram / МЧС России