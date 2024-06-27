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27 июня, 07:42

Рябые от осколков: Очевидец удара ВСУ по пляжу в Севастополе рассказал о странных ранах у пострадавших

Владелец кафе на пляже в Севастополе рассказал о ранах пострадавших при обстреле

Раненные при ударе ВСУ по пляжу в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT

Раненные при ударе ВСУ по пляжу в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT

Очевидец удара ВСУ по пляжу в Севастополе рассказал о странных ранах у пострадавших. По словам владельца кафе в Учкуевке, где после украинской атаки прятались люди, раненые были буквально "рябые" от повреждений, однако значительных кровотечений не было.

"Никогда не видел такого типа осколочных ранений они не кровоточат. Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость, и при этом рана не кровила. Был ещё один мужчина лет 50, буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании, на ногах, шока нет", — рассказал РИА "Новости" Александр, который по первому образованию оказался военным врачом.

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А вот военный хирург, участник войны в Афганистане, полковник в отставке Владимир Хорошев не увидел ничего странного в ранениях. В таких случаях гематома может формироваться внутри повреждённой мышечной ткани, но при этом наружное кровотечение может полностью отсутствовать.

"Это (отсутствие кровотечения. — Прим. Life.ru) обусловлено тем, что не повреждены более-менее крупные артериальные и венозные сосуды. А когда (осколок. — Прим. Life.ru) попадает в мышечную массу, в частности, на ноге, в нижнюю конечность, то быстро замкнулись, как результат повреждения, мышечные ткани, мышцы. И далеко не всегда кровотечение наружное может быть", — отметил он.

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Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя, где купались и загорали отдыхающие, американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека, среди них были дети. Ещё более 150 человек получили ранения. Ранее в Сети появилось видео с моментом атаки на пляж: на кадрах видно, как в море и на пляже разрываются снаряды, люди в панике бегут подальше от берега. Укрыться где-либо за эти считаные секунды было попросту невозможно.

Александра Вишнякова
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