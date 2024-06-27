Рябые от осколков: Очевидец удара ВСУ по пляжу в Севастополе рассказал о странных ранах у пострадавших

Очевидец удара ВСУ по пляжу в Севастополе рассказал о странных ранах у пострадавших. По словам владельца кафе в Учкуевке, где после украинской атаки прятались люди, раненые были буквально "рябые" от повреждений, однако значительных кровотечений не было.

"Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость, и при этом рана не кровила. Был ещё один мужчина лет 50, буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании, на ногах, шока нет", — рассказал РИА "Новости" Александр, который по первому образованию оказался военным врачом.

А вот военный хирург, участник войны в Афганистане, полковник в отставке Владимир Хорошев не увидел ничего странного в ранениях. В таких случаях гематома может формироваться внутри повреждённой мышечной ткани, но при этом наружное кровотечение может полностью отсутствовать.