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26 июня, 22:24

Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе терроризмом

Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе терроризмом и актом войны

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In The Light Photography

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In The Light Photography

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прокомментировал удар ВСУ по пляжу в Севастополе, который был нанесён американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По его словам, данное деяние является настоящим актом терроризма.

"Слово, которое описывает это, — "терроризм". Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц", — написал Кеннеди на странице в соцсети X, прикрепив к посту видеозапись с места трагедии.

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Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Пострадало 153. МЧС РФ доставило спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 несовершеннолетних. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, также в Пентагоне захотели поговорить с Киевом на тему совершаемых им атак.

Оксана Попова
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