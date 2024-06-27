Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе терроризмом

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прокомментировал удар ВСУ по пляжу в Севастополе, который был нанесён американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По его словам, данное деяние является настоящим актом терроризма.

"Слово, которое описывает это, — "терроризм". Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц", — написал Кеннеди на странице в соцсети X, прикрепив к посту видеозапись с места трагедии.