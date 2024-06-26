В МИД РФ допустили военно-технический ответ США после ракетной атаки на Севастополь
Рябков допустил военно-технический ответ США из-за ракетной атаки на Севастополь
Стихийный мемориал памяти жертв атаки на Севастополь 23 июня. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Москва допускает военно-технический ответ на действия США из-за ракетной атаки на Севастополь 23 июня. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябко, отвечая на вопрос, будет ли ответная реакция в отношении Вашингтона.
"Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", — указал министр в беседе с журналистами.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. В результате нападения погибло четыре человека, ещё 153 человека ранено. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для помощи пострадавшим хватает средств. Через несколько дней сотрудники МЧС нашли неразорвавшийся боеприпас в акватории Севастополя. Накануне появилось видео с пляжа во время ракетной атаки ВСУ. Тем временем в Пентагоне захотели поговорить с Киевом на тему совершаемых им атак.