Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) необходимо сбивать американские беспилотники для обеспечения безопасности россиян, а также объявить Чёрное море бесполётной зоной. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение коллеги Дмитрия Гусева, который призвал закрыть для массового посещения граждан пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей вблизи всех военных объектов.

Виталий Милонов призвал сбивать беспилотники США и объявить Чёрное море бесполётной зоной. Видео © Life.ru

"Я считаю, что надо сбивать американские беспилотники, объявить Чёрное море бесполётной зоной и запретить украинское судоходство по Чёрному морю", — сказал Милонов в беседе с Life.ru.

Парламентарий добавил, что эти меры позволят защитить пляжи около моря от ударов ВСУ. По его словам, безопасность российских пляжей зависит от отсутствия разведывательных самолётов США и Великобритании.

"Летит американец, начинает разведку — значит, жди беды", — отметил Милонов.