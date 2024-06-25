"Летит американец — значит, жди беды": Милонов призвал сбивать дроны США для прекращения атак ВСУ
Депутат Госдумы Гусев предложил закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани
Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) необходимо сбивать американские беспилотники для обеспечения безопасности россиян, а также объявить Чёрное море бесполётной зоной. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение коллеги Дмитрия Гусева, который призвал закрыть для массового посещения граждан пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей вблизи всех военных объектов.
Виталий Милонов призвал сбивать беспилотники США и объявить Чёрное море бесполётной зоной. Видео © Life.ru
"Я считаю, что надо сбивать американские беспилотники, объявить Чёрное море бесполётной зоной и запретить украинское судоходство по Чёрному морю", — сказал Милонов в беседе с Life.ru.
Парламентарий добавил, что эти меры позволят защитить пляжи около моря от ударов ВСУ. По его словам, безопасность российских пляжей зависит от отсутствия разведывательных самолётов США и Великобритании.
"Летит американец, начинает разведку — значит, жди беды", — отметил Милонов.
При этом депутат выступает категорически против закрытия общественных пляжей. По его словам, людей просто пытаются запугать и посеять панику.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них дети. Число пострадавших достигло 153. МЧС РФ доставило спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 несовершеннолетних. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние отправленных в столицу 11 человек оценивается как тяжёлое.
Life.ru